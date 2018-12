Плейлист недели: Trippie Redd, Тилль Линдеманн и Swae Lee

Trippie Redd — «Whats My Name?»

Новый клип одного из главных фрешменов современности создает дикий диссонанс между видеорядом и его звуковым сопровождением: пока из динамиков звучит романтичная баллада, очень похожая на очередной большой хит артиста, с экрана зрителям вяло передает привет, мягко говоря, крайне эпатажный в плане внешнего вида рэпер, облик которого очень сложно сопоставить с играющей лирикой. Но именно в этом весь Trippie Redd — 19-летний американец, недавно выпустивший свой дебютный альбом, уже достаточно давно на слуху и с каждым месяцем лишь повышает свою известность. Памятуя о трагичных судьбах некоторых его коллег-современников, юноше хочется пожелать лишь здоровья и долголетия — остальное, без сомнения, прибудет.

Тилль Линдеманн и Haftbefehl — «Mathematik»

В «Mathematik» тот самый Тилль Линдеманн из Rammstein круто читает рэп (казалось бы — при чем тут Светлана Лобода): а этого уже должно быть достаточно, чтобы абсолютно все мгновенно нажимали на кнопку «плей». Есть у трека, к слову, и свой клип, но его мы, согласно законодательству, показать не можем. А жаль — в ролике Линдеманн среди прочего примеряет на себя костюм распутной школьницы!

Swae Lee — «Christmas at Swae's»

Для карьеры 23-летнего Swae Lee уходящий год стал поворотным — в его ходе талантливый артист, в частности, успел записать ряд совмесок с большими звездами (Элли Голдинг, Trippie Redd, Lil Pump, XXXTentacion, Post Malone), выпустить первый студийный альбом, а также создать просто фантастический саундтрек к лучшей супергеройской картине 2018-го (речь про мультик «Человек-паук: Через вселенные»). Приход рождественских праздников музыкант решил отметить релизом меланхоличной песни, в которой наглядно показал, за что его так любят фанаты.

Ice Cube — «That New Funkadelic»

Опытный американский рэпер (а также актер, сценарист и продюсер) Айс Кьюб, экс-участник культового объединения N.W.A, пару недель назад выпустил свой первый за восемь лет студийный альбом, который получил название «Everythang's Corrupt» и, очевидно, сильно порадовал любителей «весткоустовского» звучания «саундом» прямиком из 90-х. Теперь же артист принялся и за экранизацию альбома, начав с клипа на, пожалуй, самую мелодичную и спокойную композицию пластинки, — видео получилось под стать.

Moby — «Mere Anarchy (The Storm Rise Remix)»

Под самый конец года у не нуждающегося в особых представлениях Moby вышел сборник ремиксов на его последний (весенний) альбом «Everything Was Beautiful and Nothing Hurt». Релиз на удивление получился крайне бодрым и лишь прокачал и без того неплохую пластинку — каждая из песен, попавших в сборник, приобрела в плане драйвовости, вместе тем не утратив души.

Новый альбом легендарной британки Dido «Still On My Mind» выйдет уже совсем скоро, а именно — в будущем марте. На неделе певица представила очередной сингл с пластинки, после прослушивания которого хочется задать лишь один вопрос: «Какой сейчас год?»

Post Malone - «Wow»

Один из самых ярких рэперов года Post Malone выпустил новогодний сингл «Wow» и оформил его в забавный мультипликационный клип. В плане музыки придраться не к чему — очень уверенная вокальная партия, глубокая басовая линия и ненавязчивый бит. В общем-то бас и выполняет здесь самую важную функцию.