Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири

Российское правительство подготовит предложения по реализации программы экономического развития Сибири осенью. Об этом министр обороны и глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК.

«Недавно на встрече [президента] Владимира Путина с лидерами «Единой Россия» президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена», — заявил Шойгу.

По его словам, после согласования в правительстве программу представят президенту. Шойгу выразил надежду, что ее продвижение станет одним из приоритетов нового состава «Единой России» в Государственной думе.

Шойгу отметил, что в соответствии с поручением президента в рамках РГО он более десяти лет занимается разработкой предложений по развитию Сибири — в работе участвуют лучшие ученые-практики и эксперты Центра стратегических разработок. «А Сибирь — моя Родина, моя душа всегда там,» — заявил министр.

Ранее Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири.