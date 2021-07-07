ФАС проверит рост цен на рынке стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России осуществит проверки на рынке стройматериалов в связи с ростом цен. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Как сообщается, из-за «продолжающегося повышения цен на рынке строительства и смежных рынках» ведомство поручило своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов «на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии» текущего года.

В службе уточнили, что речь идет о стоимости бетона, кирпичей, древесных материалах и ПВХ-продукции.

Территориальные органы ФАС также будут проводить регулярный мониторинг, чтобы контролировать цены на них.

Ранее в Минстрое России заявили, что рост стоимости жилья в стране по итогам прошлого года обусловлен не только возросшим спросом на фоне программы льготной ипотеки, но и увеличением себестоимости строительства.