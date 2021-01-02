Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

Стоимость биткоина в четвертый раз за день преодолела историческую отметку. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные порталом CoinMarketCap.

За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%.

Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.

На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют.

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