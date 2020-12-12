Черногория интересуется российской вакциной от коронавируса

Черногория заинтересована в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол республики в Москве Милорад Шчепанович, передает «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что с самого начала Черногория присоединилась к механизму COVAX через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), подписав соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), также была авансом выплачена сумма, покрывающая потребность в вакцинации до 20% наиболее уязвимых категорий населения.

Шчепанович подчеркнул, что этого недостаточно, поэтому черногорское правительство намерено рассмотреть другие возможности сотрудничества в предоставлении дополнительного количества признанных и проверенных вакцин, среди которых «Спутник V».

«Она (вакцина «Спутник V» — ред.), безусловно, находится на рассмотрении для нашей страны, учитывая существующие в отношении нее гарантии безопасности и эффективности», — уточнил посол.

Он также выразил признательность России «за усилия и результаты в исследованиях и производстве вакцин». При этом дипломат добавил, что этот вопрос еще не обсуждался с Москвой, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

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