Госдума одобрила закон об увеличении пособий на детей до полутора лет

Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми до полутора лет будут увеличены вдвое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный закон был принят в рамках пакета мер поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии.

Он предполагает, что ежемесячные выплаты для неработающих родителей с детьми до полутора лет будут увеличены до 6 751 рубля. Причем такую сумму будут выплачивать и на перового, и на последующих детей.

Прежний размер выплат был равен 1,5 тыс. на первого ребенка и 3 тыс. рублей на второго и последующих.

Помимо этого, принятый закон увеличивает максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы уже во время декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин установил специальные выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.