Путин заявил о серьезном спаде в сфере авиации на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном спаде в сфере авиаперевозок.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, трансляция которого велась в эфире «России 24».

Глава государства отметил, что спад в авиаотрасли превышает изменения, которые произошли в других транспортных сферах.

«В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта», — уточнил Путин.

Он также добавил, что на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 Россия и другие страны столкнулись с вынужденным введением ограничительных мер, которые и оказали влияние на отрасли.

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