Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая «нефтянка» может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Он также отметил, что ситуация в нефтяной отрасли может осложниться экономическими рисками.
«Но что еще вызывает тревогу — безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками», — добавил Путин.
Глава государства отметил, что осложнению ситуации на энергорынке поспособствовало эпидемиологическое положение в мире, вызванное пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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