Медведев против введения жесткого понятия четырехдневки в Трудовой кодекс
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что не хочет, чтобы в Трудовой кодекс вносили жесткое определение сокращенной рабочей недели, которую он предложил ввести в стране до этого. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев считает, что введение жестких понятий может навредить россиянам, в частности, работающим матерям. Например, работающей маме скажут, что их ситуация не входит в определение, а значит — полный рабочий день.
«Мы стараемся в последнее время создавать такие трудовые конструкции, которые будут более гибкими», — подчеркнул премьер.
Он напомнил, что понятие неполного рабочего дня уже есть в кодексе, но оно толкуется по-разному, в зависимости от формы трудовых отношений.
В июне текущего года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время.
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