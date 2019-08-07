Большинство россиян не намерены брать кредиты, показал опрос

Большинство россиян (87%) не планируют брать кредиты и совершать покупки взаймы в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 74% опрошенных заявили. что не намерены брать кредит и в перспективе.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние два года снизилась доля россиян, имеющих непогашенные кредиты с 57% в 2017 году до 51% в 2019. Поясняется, что чаще всего за займами обращаются люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%). Реже кредиты берет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%) и люди старше 60 лет (31%).

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян опасаются ядерной войны.