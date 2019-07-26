Moody's подтвердило рейтинг «Роснефти» на инвестуровне

Долгосрочный кредитный рейтинг российской нефтяной компании «Роснефть» сохраняется на уровне Baa3 со стабильным прогнозом, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's. То есть рейтинг соответствует рейтингу Российской Федерации. «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody's, Fitch и S&P.

Среди сильных обстоятельств для поддержания рейтинга Moody's указывает обширный объем операций в рамках вертикально-интегрированного холдинга, развитие гринфилдов и направления газодобычи, которые поддерживают рост, а также сильные производственные и финансовые показатели (крупнейшая в мире публичная нефтяная компания по запасам и добыче углеводородов, динамика снижения долга, господдержка и проч.), ослабление рубля и налоговые условия в России. Moody's оценивает объем долга компании на конец I квартала в 824 млрд руб. и ожидает его дальнейшего снижения. Аналитики положительно оценивает снижение краткосрочной части финансового долга – до 767 млрд руб. по итогам Iквартала 2019 года в сравнении с 2,3 трлн на конец 2017 года.

«Роснефть» руководствуется политикой снижения долга и смогла существенно сократить долг за последнее время. Кроме того, у компании последовательно растет EBIDTA, высокая доходность свободного денежного потока. Если смотреть чисто показатели, то отношение чистого долга к EBIDTA составляет 2,1. Это относительно комфортные показатели, невысокие, что говорит о высоком уровне кредитоспособности. Но также надо иметь в виду, что «Роснефть» отличает относительно низкая доля краткосрочных обязательств в структуре общего долга — менее 20% от общего долга и краткосрочные обязательства полностью покрываются ликвидными средствами», — говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Среди факторов давления аналитики агентства выделили работу в российских условиях, в том числе национальном налоговом режиме, задолженность по предоплагам по долгосрочным контрактам (аналитики ожидают их снижения) и санкции. «Компания смогла адаптироваться к этой новой реальности и поддерживает уровень ликвидности через сильный операционный денежный поток и остатки денежных средств», — говорится в обзоре.