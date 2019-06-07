Костин: из-за геополитики ВТБ все больше ориентируется на российский рынок

Из-за геополитической ситуации ВТБ все больше ориентируется на российский рынок, на который приходится 95% доходов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Тем не менее, мы бы хотели сохранить присутствие за границей. Из-за выхода Великобритании из ЕС нам пришлось сократить команду в Лондоне, но при этом мы увеличили команду во Франкфурте.

Мы сохраним подразделения в Шанхае, во Вьетнаме и в некоторых других странах - например, в Грузии. Наш банк в этой стране открылся в 2004 году и успешно выдержал все события, с которыми столкнулась Грузия», — рассказал Костин в интервью Bloomberg.

По его словам, лондонский офис ориентируется не на работу в Лондоне или Великобритании.

«Мы активно работаем преимущественно с Африкой, Азией, Индией. Я думаю, мы продолжим осуществлять эти операции из Лондона. Не вижу причин к их сокращению. Но посмотрим. Пока еще неясно, как Великобритания выйдет из ЕС. Это достаточно важный фактор», — подчеркнул Костин.