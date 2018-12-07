Страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей
Участники соглашения ОПЕК+ в ходе двухдневных переговоров в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.
Сообщается, что страны-участники организации с 2019 года сократят добычу нефти 800 тыс. баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, уменьшат добычу на 400 тыс. баррелей.
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Как отмечается, прорыв в соглашении был достигнут после проведения ряда двухсторонних встреч, созванными не входящей в ОПЕК Россией, которой удалось примирить двух главных противников — Иран и Саудовскую Аравию.
Ранее министр нефти Ирана подтвердил, что Тегеран получил исключение из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.