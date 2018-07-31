Россельхознадзор проводит проверку производителей грибов в Белоруссии

Инспекция Россельхознадзора будет работать в Белоруссии с целью проверки производителей грибов около недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Инспекторы Россельхознадзора приехали вчера и уже приступили к работе. Мы готовы показать им абсолютно все предприятия, которые они захотят посетить», — заявили в министерстве.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор, при проведении контроля белорусских шампиньонов, обнаружил, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.

Как стало известно, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов.