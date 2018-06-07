Путин рассказал о проблеме обманутых дольщиков
Президент России Владимир Путин рассказал на «прямой линии» о проблеме обманутых дольщиков в стране.
По словам ведущих прямой линии, есть регионы, где эта сфера уже решается — в частности, в Ярославской и Тюменской областях. Но есть и негативный опыт, продолжают ведущие. В Липецке есть микрорайон «Европейский», во Владивостоке — микрорайон «Снеговой» и другие регионы — они недострои.
Президент подчеркнул, что данная проблема более широкая, чем те конкретные случаи, которые были упомянуты. Это связаны с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня.
«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег — 3, 4 трлн руб. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия должна выйти на цивилизованный способ строительства — то есть без привлечения средств граждан страны.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.