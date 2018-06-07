Путин рассказал о проблеме обманутых дольщиков

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Президент России Владимир Путин рассказал на «прямой линии» о проблеме обманутых дольщиков в стране.

По словам ведущих прямой линии, есть регионы, где эта сфера уже решается — в частности, в Ярославской и Тюменской областях. Но есть и негативный опыт, продолжают ведущие. В Липецке есть микрорайон «Европейский», во Владивостоке — микрорайон «Снеговой» и другие регионы — они недострои.

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Президент подчеркнул, что данная проблема более широкая, чем те конкретные случаи, которые были упомянуты. Это связаны с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня.

«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег — 3, 4 трлн руб. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия должна выйти на цивилизованный способ строительства — то есть без привлечения средств граждан страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.