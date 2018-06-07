Козлов пообещал проверить нарушающих закон о «гектаре» чиновников
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов заявил, что нарушающих закон о дальневостоном гектаре чиновников будут проверять. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем разбираться с нарушающими закон чиновниками — вплоть до увольнения и прокурорских проверок. И в этом случае обязательно разберемся», — сказал Козлов.
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Он также добавил, что на данный момент задачей министерства является выдача дальневосточного гектара оперативно и там, где он востребован.
Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали во время «прямой линии», что все хорошие дальневосточные участки забрали чиновники.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.