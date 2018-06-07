Путин рассказал о задаче налоговых маневров

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Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что задачей налоговых маневров является сокращение бедности в стране.

«Мы двигаемся в этом направлении (снижение бедности), и мы точно должны решить одну из главных задач — уменьшение числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности», — сказал Путин.

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Он отметил, что речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы на сокращение количества людей, которые живут за чертой бедности.

Ранее сообщалось, что Путина спросили об изменении НДФЛ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.