Минфин не намерен увеличивать объем предложения госдолга на 1 трлн рублей в год

Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин не рассматривает дополнительное увеличение предложения госдолга на 1 трлн руб. в год. Об этом сообщает RNS.

«Мы не рассматриваем дополнительное увеличение предложения государственного долга на 1 трлн рублей в год», — сказал Колычев.

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Он также добавил, что в течение 2019-2024 годов планируются дополнительные заимствования в объеме 3 трлн руб, которые будут направлены на финансирование фонда инфраструктуры.

Ранее вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин собирается наращивать госдолг только для инвестиций.

Силуанов отметил, что на данный момент госдолг России составляет около 6-10% ВВП. Он также добавил, что против кардинальных изменений, которые подразумевают наращивание госдолга до 20-30% ВВП.