Путин прокомментировал запуск «Южного газового коридора»

Президент России Владимир Путин прокомментировал запуск Азербайджаном «Южного газового коридора». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Что касается «Южного коридора» из Азербайджана, мы приветствуем любую экономическую активность в этой сфере, мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы складывались рыночные условия.

Ранее сообщалось, что в Баку состоялось официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ из Азербайджана пойдет в Европу.