Орешкин анонсировал создание рабочей группы для поддержки отечественных компаний

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России будет создана рабочая группа по поддержке отечественных компаний, пострадавших от санкций, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом Орешкин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам министра, рабочая группа будет создана при Министерстве финансов.

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Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал о реакции Вашингтона на принятые Россией контрсанкционные меры.

Также ранее первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что Россия в качества ответа на «санкционный пафос» Запада станет более открытой и либеральной.