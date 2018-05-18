Путин рассказал о судьбе транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину после реализации «Северного потока — 2» не будет приостановлен. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту («Северный поток — 2») как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических проектов. После запуска «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину», — сказал Путин.

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Он также отметил, что поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными.

Ранее сообщалось, что Германия ответила США на угрозы против «Северного потока — 2».