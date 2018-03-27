Силуанов рассказал о приоритетах бюджетных расходов

Министр финансов Антон Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Министр отметил, что приоритеты бюджетных расходов связаны с задачами, поставленными в послании президента Федеральному собранию.

«Ключевые задачи, поставленные в послании, — очевидный приоритет в расходах. Это поддержка инфраструктуры, что позволит обеспечить содействие экономическому росту; здравоохранение, образование, также снижение бедности», — сказал Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному собранию является четким и конкретным планом действий.