Как отстирать жирное пятно с одежды: 10 эффективных средств для разных видов ткани Как вывести старые и свежие жирные пятна с одежды в домашних условиях

Жирное пятно на одежде — еще не повод выбрасывать вещь. Вывести его не всегда просто, но возможно. Главное — подобрать средство в соответствии с типом пятна и ткани. «Газета.Ru» составила список средств, которые помогут эффективно избавиться от жирных пятен в домашних условиях.

Виды жирных пятен на одежде

Чтобы эффективно удалить жирное пятно, нужно для начала разобраться, из-за чего оно возникло и какой источник у загрязнения.

Кулинарные жиры. Появляются в результате попадания растительного, сливочного масла, жиров из мяса и других жирных продуктов.

Косметические средства. Кремы и лосьоны могут содержать жирные компоненты, которые достаточно сложно удалить с одежды. При попадании косметического масла на одежду следует незамедлительно постараться избавиться от свежего жирного пятна.

Автомобильные масла и строительные жиры. Эти пятна возникают при работе с автомобилем или ремонте, обычно они имеют ярко выраженный темный цвет.

Молочные продукты. Пятна от молока, сыра или масла — особые виды жирных пятен, которые требуют аккуратного подхода.

Пот. Пятна от пота тоже могут содержать жировые компоненты, особенно в сочетании с дезодорантами или антиперспирантами.

Чем и как удалить жирное пятно: 10 самых эффективных средств

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Независимо от того, попало ли масло на вашу одежду во время готовки, или вы случайно испачкали футболку косметическим средством, не стоит расстраиваться раньше времени: существуют эффективные способы удаления жирных пятен в домашних условиях. Вот 10 самых эффективных из них.

1. Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло содержит щелочные вещества, которые эффективно распадаются на жирные молекулы, помогая избавиться от пятна.

Как использовать

Намочите пятно холодной водой и нанесите небольшое количество хозяйственного мыла на загрязненное место.

Аккуратно втирайте мыло в ткань круговыми движениями.

Оставьте на 15-20 минут, затем промойте холодной водой.

2. Соль

Соль обладает абсорбирующими свойствами, которые препятствуют впитыванию жира в ткань.

Как использовать

Насыпьте соль на свежее пятно, чтобы она впитала жир.

Оставьте на 15-20 минут. Соль поможет абсорбировать жир.

Стряхните соль и при необходимости постирайте одежду.

3. Уксус

Белый уксус на спиртовой основе (5%) способствует разрушению жира благодаря своей кислотности.

Как использовать

Смешайте уксус с водой в равных пропорциях.

Нанесите смесь на пятно. Используйте ватный диск или губку для обработки загрязненного места.

Оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой.

4. Пищевая сода

Сода, как и соль, обладает абсорбирующими свойствами, которые помогают выводить жир из ткани.

Как использовать

Смочите пятно.

Насыпьте соду и аккуратно втирайте в загрязнение.

Оставьте на 15 минут, затем протрите ткань и смойте холодной водой.

5. Специальные пятновыводители

Пятновыводители разрабатываются специально для борьбы с разными типами пятен, включая жирные.

Как использовать

Прочитайте инструкцию и нанесите средство на пятно, как указано на упаковке.

Дайте средству подействовать, после чего постирайте в соответствии с указаниями.

6. Зубная паста

Обычная зубная паста (не гелевая) содержит абразивные вещества, которые помогают удалить жир с поверхности ткани.

Как использовать

Смочите пятно холодной водой.

Нанесите пасту на пятно и аккуратно втирайте с помощью зубной щетки.

Оставьте пасту подсохнуть. После этого смойте холодной водой.

7. Хозяйственный или медицинский спирт

Спирт быстро испаряется и помогает растворить жирные вещества, эффективно воздействуя на загрязнения.

Как использовать

Окуните ватный диск в спирт и аккуратно промокните пятно.

Оставьте на 10-15 минут. Затем смойте холодной водой.

8. Моющее средство для посуды или детский шампунь

Моющее средство отлично справляется с жиром благодаря своей формуле, созданной для борьбы с жировыми загрязнениями. Для более деликатных тканей лучше используйте детский шампунь.

Как использовать

Нанесите небольшое количество на жирное место.

Аккуратно втирайте моющее средство в ткань.

Оставьте на 15 минут, после чего постирайте одежду.

9. Уксус с пищевой содой

Секрет действия этого метода заключается в активной реакции между уксусом и содой, что позволяет эффективно удалить жирные пятна.

Как использовать

В небольшой емкости нужно смешать уксус с пищевой содой (при смешивании средство начинает активно пениться).

После того как пенка опустится, нанесите пасту на загрязнение и оставьте ее на 15 минут.

После этого тщательно промойте холодной водой.

10. Спиртовой раствор с лимоном~

Лимонный сок обладает натуральными отбеливающими и очищающими свойствами, а спирт помогает удалить жирные молекулы. Этот метод подходит для более светлых тканей.

Как использовать

Смешайте пищевой или медицинский спирт и лимонный сок в равных пропорциях. Это позволит лимону нейтрализовать жир, а спирт поможет ему быстрее испариться.

Окуните ватный диск в раствор и аккуратно промокните пятно, чтобы не втирать жир глубже в волокна.

Оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой.

Чем лучше удалять жирное пятно с разных видов ткани

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Разные ткани требуют различных подходов для удаления жирных пятен. Некоторые средства могут быть эффективны для хлопка, но плохо работать на синтетике, а то и вовсе ее портить.

Хлопок

Для хлопковых тканей подойдет обычное хозяйственное мыло или специальный пятновыводитель. Хлопок хорошо выдерживает стирку в горячей воде, поэтому можете использовать нагрев до 60°C.

Синтетика

Синтетические ткани более деликатные, поэтому лучше использовать холодную или теплую воду и избегать сильных химикатов. Попробуйте детский шампунь или мыло для стирки, специальные средства для синтетики помогут избежать повреждений.

Шелк

Шелк — очень чувствительный материал, и его следует обрабатывать с осторожностью. Используйте мыло для деликатных тканей и избегайте горячей воды. Можно также попробовать нанести каплю уксуса или лимонного сока, но только после пробного теста на незаметном участке ткани.

Замша

Для замши рекомендуется использовать специальные очистители, так как стандартные методы могут повредить материал. Помните, что замшу нельзя стирать. Если пятно свежее, попробуйте аккуратно промокнуть его салфеткой, а затем очистить с помощью зубной щетки, предварительно посыпав загрязненный участок крахмалом или детской присыпкой.

Если жирное пятно на изделии старое, попробуйте аккуратно использовать для его выведения спирт или белый уксус. Однако избегайте «агрессивного» растирания средства, так как это может сильно повредить вещь.

Деним

Для джинсовой ткани, как правило, хорошо работает соль, мыло и специальные моющие средства. Обрабатывайте жирное пятно до стирки и следуйте инструкциям на этикетке.

Как правильно удалять свежие жирные пятна: полезные советы

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Свежие жирные пятна легче удалить, чем старые, так как они еще не успели впитаться в волокна ткани. Чем быстрее вы начнете обработку, тем больше шансов на успех.

Пошаговое руководство:

Немедленно обработайте пятно. Как только вы заметите жирное пятно, немедленно обработайте его. Время — ключевой фактор в борьбе с пятнами.

Уберите лишний жир. Используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы осторожно промокнуть пятно и убрать избыточный жир. Важно не тереть, чтобы не втереть его глубже в ткань.

Примените абсорбирующее средство (соль, крахмал или соду). Нанесите немного средства на пятно и оставьте на 15–20 минут, чтобы оно впитало жир. Затем стряхните средство и продолжайте обработку.

Выберите подходящее очищающее средство. Используйте одно из описанных ранее средств (хозяйственное мыло, уксус, средство для посуды и так далее). Нанесите его на пятно и аккуратно втирайте.

Промывание. Промойте пятно под холодной или теплой водой (в зависимости от вида ткани), чтобы удалить остатки средства. Если необходимо, повторите нанесение чистящего средства.

Стирка. После обработки постирайте изделие в стиральной машине на соответствующей программе, следуя инструкциям на ярлыке одежды.

Как правильно удалять старые жирные пятна

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Старые жирные пятна сложнее удалить, поскольку они уже успели впитаться в волокна ткани. Эффективность их обработки может зависеть от материалов и методов.

Пошаговое руководство: