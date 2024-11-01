На Солнце произошла вспышка высшего уровня

На Солнце зарегистрировали вспышку высшего балла — Х 2.0, взрыв случился в области 3878. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН России.

«Поступила информация о новой солнечной вспышке высшего балла <...> Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 0:20 по московскому времени. По результатам измерения потока рентгеновского излучения, событию присвоен балл X2.0», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что основная энергия от взрыва «должна уйти вбок», а балл события — X2.0 — в целом «не выглядит угрожающим». При этом они напомнили, что 11 октября этот активный центр звезды «сумел выжать» вторую по силе магнитную бурю за 7 лет из вспышки уровня X1.8.

Произошел ли выброс вещества, станет известно утром, уточнили в лаборатории. Кроме того, сейчас рано ставить вопрос о полярных сияниях.

«Пока надо в целом разобраться, попадет ли Земля под удар и какой силы», — добавили ученые.

С вечера 10 октября жители различных регионов России стали свидетелями завораживающего полярного сияния. Это явление стало следствием мощной магнитной бури третьего уровня (G3). Кадры полярного сияния — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее метеоролог объяснила, как приближающаяся магнитная буря повлияет на погоду.