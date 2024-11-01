В Петербурге решили сменить названия автобусных остановок

В Санкт-Петербурге свыше сотни автобусных и троллейбусных остановок переименуют с 1 ноября. Об этом сообщается на сайте государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

«С 1 ноября 2024 года переименовываются остановочные пункты на автобусных и троллейбусных маршрутах», — отмечается в публикации.

Например, «проспект Большевиков, 55» получит наименование «Народная улица», а остановка «Апраксин переулок, театр «Приют комедианта» станет называться «Апраксин переулок, «Театр на Садовой».

Звучание переименованных остановок в подвижном составе наземного транспорта изменят в ближайшее время, уточнили в организации.

11 октября сообщалось, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова в России проверят качество общественного транспорта. Прокурорам предстоит оценить исполнение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Особое внимание обратят на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения.

Ранее Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга почаще пользоваться общественным транспортом.