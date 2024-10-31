Экс-глава Пентагона счел ошибкой вторжение ВСУ в Курскую область

Киев совершил «стратегическую ошибку», организовав атаку на Курскую область. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и министр обороны США Роберт Гейтс, пишет ТАСС.

«Мое личное мнение заключается в том, что это (вторжение в российский регион. — «Газета.Ru») было стратегической ошибкой», — сказал экс-глава Пентагона.

По его словам, украинское руководство направило в Курскую область около 30 тыс. военнослужащих. Речь идет об очень хорошо подготовленных солдатах, которых Киев мог задействовать в боевых действиях на территории Донбасса.

Как сказал Гейтс, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под «гигантским давлением» в Донбассе. Российские войска продолжают наступление и берут под свой контроль все больше населенных пунктов.

В связи с этим бывший министр обороны США признал, что в настоящее время РФ «берет верх» в конфликте с Украиной. Западные страны «существенно недооценили» способность Москвы вести боевые действия, тем самым допустив «гигантскую ошибку», добавил он.

Гейтс занимал пост директора ЦРУ с 1991 по 1993 годы. Впоследствии он начал работать в Пентагоне, который возглавил в 2006 году. Специалист исполнял обязанности министра обороны США в течение пяти лет.

Ранее министерство обороны РФ показало уничтоженную в Курской области украинскую технику.