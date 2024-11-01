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В США считают, что Украине больше не будут отправляться крупные поставки помощи

Экс-глава ЦРУ Гейтс считает, что США не дадут Украине крупный пакет помощи

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U.S. Marine/Global Look Press

Соединенные Штаты больше не дадут Украине крупные пакеты помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. Об этом заявил бывший американский министр обороны (2006–2011 годы) и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США (1991–1993 годы) Роберт Гейтс, передает ТАСС.

«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму $60 млрд крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом <...> С учетом всего, что происходит, я считаю, что крупный пакет помощи Украине такого объема не рассматривается», — заявил Гейтс на семинаре в центре президента Вильсона.

Гейтс считает, что вне зависимости от итогов выборов президента, Вашингтон будет снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на Украине на европейские страны.

Также Гейтс считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

До этого стало известно, что европейские союзники США готовятся к тому, что Вашингтон будет меньше интересоваться ими вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Ранее в США назвали ключевое различие в подходах Трампа и Харрис к миру на Украине.

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