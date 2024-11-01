В США считают, что Украине больше не будут отправляться крупные поставки помощи

Соединенные Штаты больше не дадут Украине крупные пакеты помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. Об этом заявил бывший американский министр обороны (2006–2011 годы) и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США (1991–1993 годы) Роберт Гейтс, передает ТАСС.

«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму $60 млрд крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом <...> С учетом всего, что происходит, я считаю, что крупный пакет помощи Украине такого объема не рассматривается», — заявил Гейтс на семинаре в центре президента Вильсона.

Гейтс считает, что вне зависимости от итогов выборов президента, Вашингтон будет снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на Украине на европейские страны.

Также Гейтс считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

До этого стало известно, что европейские союзники США готовятся к тому, что Вашингтон будет меньше интересоваться ими вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Ранее в США назвали ключевое различие в подходах Трампа и Харрис к миру на Украине.