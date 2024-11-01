Boeing планирует повысить зарплату бастующим рабочим

Свыше 30 тысяч бастующих рабочих американской корпорации Boeing, специализирующейся на производстве авиационной, космической и военной техники, проголосуют за повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление профсоюза.

Рабочие, которые занимаются производством самолета Boeing 737 MAX, начали забастовку 13 сентября и уже отклонили два предложения от корпорации. Они добиваются повышения заработной платы на 40% и возврата пенсии с установленными выплатами, которую они потеряли 10 лет назад.

Голосование за повышение зарплаты на 38% состоится в понедельник.

12 октября сообщалось, что Boeing решила сократить почти 10% персонала из-за сложностей в бизнесе. Исполнительный директор и президент корпорации Келли Ортберг уточнил, что компания «находится в сложном положении» и должна «скорректировать уровень рабочей силы», чтобы он «соответствовал финансовой реальности».

В сентябре издание New York Times отмечало, что корпорация Boeing решила отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников в связи с последствиями забастовки профсоюза механиков. Кроме того, авиастроительный гигант объявил о замораживании найма, приостановке служебных командировок и сокращении расходов на поставщиков в рамках масштабных мер по экономии средств.

Ранее в NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner.