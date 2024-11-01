Трамп подал в суд на телеканал с требованием заплатить $10 млрд

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS News из-за интервью со своей соперницей от Демократической партии Камалой Харрис. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.

В своем иске Трамп утверждает, что телеканал ввел своих зрителей в заблуждение, показав отредактированную версию, где Харрис задаются вопросы не в прямом эфире, а была дана возможность отвечать заранее заготовленными фразами.

«Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата [в президенты] или марионетку редактора, который находился за кулисами», — указано в заявлении Трампа.

В качестве компенсации Трамп требует от телеканала выплаты на сумму как минимум $10 млрд.

До этого стало известно, что Дональд Трамп даст интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Ранее в США заявили, что американские женщины приближают победу Харрис на выборах.