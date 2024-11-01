«Можно было бы остаться без глаз»: машину олимпийской чемпионки Егорян закидали бутылками

Автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян подвергся атаке — неизвестные закидали его бутылками с водкой и коньяком в подмосковных Химках. Разбито лобовое стекло, ущерб оценивается в 250 тыс. рублей. Спортсменка уже обратилась в полицию.

Вечером 30 октября в подмосковных Химках неизвестный закидал бутылками водки и коньяка автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян. Видео произошедшего опубликовали в Telegram-канале «Типичные Химки».

По предварительным данным, кто-то из жителей многоэтажного дома на Молодежной улице выбросил из окна пустые бутылки. Они попали в припаркованные рядом автомобили, разбивая окна. Осколки разлетелись по тротуару. Нарушителей пока что не нашли.

Ущерб оценили в четверть миллиона

Судя по кадрам, у автомобиля Егорян сильно повреждено лобовое стекло, осколки попали внутрь салона. Спортсменка рассказала SHOT, что она приехала на прием в стоматологию, припарковала машину и ушла. После посещения врача, где-то через час, Егорян вернулась и заметила трещины на лобовом стекле. Соседний автомобиль также пострадал. Она предполагает, что кто-то сбросил бутылки с балкона.

Спортсменка уже обратилась в полицию. Она отвезла автомобиль в сервис, где, предварительно, ей заменят лобовое стекло за 250 тыс. рублей. При этом Regions.ru пишет, что олимпийская чемпионка уже починила транспортное средство за 45 тыс. рублей. По данным РЕН ТВ, владелец второго пострадавшего автомобиля также написал заявление.

Полиция бездействует

Егорян сказала Матч ТВ, что ее супруг сразу пошел в соседний алкогольный магазин и попросил предоставить полиции записи с камер видеонаблюдения. Она считает, что если бы сотрудники правоохранительных органов сделали это в течение двух часов, то можно было бы установить личности нарушителей. Более того, им бы помогли консьержи, которые знают номера квартир жильцов района. В беседе с РИА Новости Егорян заявила, что в день происшествия полицейские не пытались найти злоумышленников, хотя продавцы алкогольного магазина отметили, что не так много людей покупает подобный алкоголь.

«Нам повезло, что никого не было внутри салона. Иначе можно было бы остаться без глаз. Там оживленная улица, ходят люди, а в доме, откуда летели бутылки, находится детский бассейн. Нужно разобраться в этой ситуации, спустя время это может повториться и закончиться не просто повреждением автомобиля. Машина — это железо, но человеческие жизни нужно беречь. И вообще, нужно заниматься спортом, а не пить алкоголь» — заключила Егорян в разговоре с Матч ТВ.

Олимпийская чемпионка сказала ТАСС, что скоро в Химках пройдет всероссийский детский турнир, поэтому ее автомобиль был загружен шоколадками для участников.

«Все стекло попало на шоколад, все это пробило, естественно, это детям нельзя будет дарить», — рассказала Егорян о дополнительном ущербе.

После произошедшего олимпийская чемпионка поддержала идею об ограничении продажи алкоголя.

Яне Егорян 30 лет. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала золотую медаль в личном зачете и еще одну в составе команды. Егорян стала первой российской фехтовальщицей, одержавшей победу в индивидуальных соревнованиях. Она также является двукратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы.