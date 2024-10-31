Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о контактах человечества с инопланетянами

Американский полковник Нелл: инопланетный разум взаимодействует с землянами

close
Shutterstock

Инопланетный разум существует, и он взаимодействует с людьми на Земле. Об этом заявил полковник армии США в отставке Карл Нелл на конференции Института новой парадигмы, пишет Daily Star.

«Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете», — подчеркнул он.

По словам экс-военнослужащего, это «абсолютная правда» и такое взаимодействие «не является новым».

«Я знаю это лично», — заверил Нелл.

При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни, а обратил внимание на то, что во Вселенной множество звезд старше Солнца на 5 млрд лет, что достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

В марте в подразделении министерства обороны США по поиску внеземного разума — Управлении по разрешению всех видов аномалий (AARO) — заявили, что не обнаружили никаких фактических доказательств существования инопланетных технологий на Земле. В ведомстве отметили, что все сообщения об НЛО можно было идентифицировать как известные объекты и явления.

Ранее в России отреагировали на сообщения британских ученых о сигналах инопланетян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами