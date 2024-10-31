В США заявили о контактах человечества с инопланетянами

Инопланетный разум существует, и он взаимодействует с людьми на Земле. Об этом заявил полковник армии США в отставке Карл Нелл на конференции Института новой парадигмы, пишет Daily Star.

«Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете», — подчеркнул он.

По словам экс-военнослужащего, это «абсолютная правда» и такое взаимодействие «не является новым».

«Я знаю это лично», — заверил Нелл.

При этом отставной полковник не стал комментировать свое «взаимодействие» с какими-либо инопланетными формами жизни, а обратил внимание на то, что во Вселенной множество звезд старше Солнца на 5 млрд лет, что достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

В марте в подразделении министерства обороны США по поиску внеземного разума — Управлении по разрешению всех видов аномалий (AARO) — заявили, что не обнаружили никаких фактических доказательств существования инопланетных технологий на Земле. В ведомстве отметили, что все сообщения об НЛО можно было идентифицировать как известные объекты и явления.

Ранее в России отреагировали на сообщения британских ученых о сигналах инопланетян.