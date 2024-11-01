Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

Президент США Джо Байден может принять решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие незадолго до своей отставки. Об этом рассказал политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру».

Он утверждает, что Байден может решиться на передачу последнего «подарка» сразу после выборов президента США. Так, он не подставит свою возможную преемницу Камалу Харрис, также не будет скован мнением своих советников из-за завершения карьеры.

Дубравский добавил, что Байден может сделать подобное, ведь он не будет переизбираться в будущем.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Полномочия Байдена истекают в январе 2025 года.

В сентябре политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в случае победы любого из кандидатов — Трампа или Харрис — украинский конфликт станет менее приоритетным для Штатов. Он считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.