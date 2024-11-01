В Брянске беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

В Брянске беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал один житель», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 2:11 по московскому времени.

На одном из этажей получили повреждения фасад, балкон и окна, отметил Богомаз. Информация о последствиях уточняется.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев отмечал, что характеристики дронов позволяют залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.