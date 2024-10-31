Недвижимость на миллиард, участки и машины. Как наследники поделили имущество Градского 3 ноября музыканту Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет

Народный артист России Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021-го. У него осталось внушительное имущество, стоимость которого оценивается не меньше чем в 1 млрд рублей, борьба за него велась почти два года. Как наследники поделили имущество музыканта — в материале «Газеты.Ru».

Певец и композитор Александр Градский (Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. С 1957-го он с семьей проживал в Москве. После смерти матери Тамары Градской в 1963 году сын взял ее фамилию. В том же году он впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля «Тараканы».

В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу «Скоморохи», солистом и гитаристом которой являлся до 1976-го. Широкую известность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В конце 1970-х певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

За свою карьеру он записал несколько десятков альбомов, музыку более чем к 40 художественным фильмам и стал одним из основоположников русского рока. В течение многих лет Градский был наставником в популярном шоу «Голос» на Первом канале, а с 2014 по 2021 год являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

close Александр Градский на съемках программы «Голос», 2015 год Комсомольская правда/Global Look Press

Музыкант был женат четыре раза. Первый непродолжительный брак с Натальей Градской он называл «молодежным поступком». Следующей женой Градского стала актриса Анастасия Вертинская — они прожили вместе четыре года. В третьем браке с Ольгой Градской (Фартышевой) у артиста родились двое детей — Даниил (бизнесмен и музыкант) и Мария (телеведущая и арт-менеджер).

close Александр Градский с бывшей женой Ольгой и детьми — Даниилом и Марией Wikimedia Commons

Последние 17 лет жизни Градский состоял отношениях с Мариной Градской (Коташенко). В 2014 году у них родился сын Александр, а в 2018 году — Иван. Узаконить отношения пара успела буквально за две недели до смерти Градского. Он скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет и оставил наследство, стоимость которого оценивалась более чем в 1 млрд рублей. Завещание музыкант написать не успел.

Какое наследство оставил Градский

На момент смерти в личном владении Градского находилась недвижимость стоимостью около 780 млн рублей, передает Super. В частности, коммерческое помещение площадью 401,5 кв. м на нулевом и первом этажах здания в Козицком переулке. Помещение, в котором когда-то находилось театрально-концертное объединение музыканта, оценивалось примерно в 200 млн рублей.

С 1999 года артист также владел квартирой площадью 189 кв. м на первом этаже дома на Никитском бульваре стоимостью около 170 млн рублей — сдавать ее можно за 500 тыс. рублей в месяц. Еще одно небольшое помещение Градского (15,1 кв. м) находится у станции метро «Кутузовская».

Что касается загородной недвижимости — музыкант владел двумя домами в Наро-Фоминском районе. Стоимость трехэтажного особняка вместе с участком оценивалась примерно в 250 млн рублей. Другой дом площадью 1172 кв. м стоимостью около 140 млн рублей Градский построил за пару лет до своей смерти. Кроме того, у артиста были земельные участки в Подмосковье, несколько автомобилей и личные сбережения.

При жизни он обеспечил старших детей элитным жильем — Марии оставил квартиру на Тверской улице площадью 172,1 кв. м (70 млн рублей), а Даниилу — квартиру площадью 96,9 кв. м в элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской» (70 млн рублей). Также наследнику принадлежит часть квартиры в доме на Малой Дмитровке (60 млн рублей). Другая часть жилья находится в собственности бывшей супруги певца Ольги.

Кому досталось наследство Градского

Большая часть активов Градского перешла его вдове Марине, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей, рожденных от артиста. Она получила несколько квартир в Москве, дом площадью 1200 кв. м на Киевском шоссе, четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью почти 4700 кв. м, дом в деревне Мишуткино и финансовые сбережения. В начале 2022 года Градскую ограбили — у нее похитили 100 млн рублей. Об этом сообщалось в эфире передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1».

close Александр Градский с супругой Мариной Коташенко Анатолий Ломохов/Global Look Press

В свою очередь дети Градского Даниил и Мария получили в наследство «лишь старый разрушенный дом» в Подмосковье и остались недовольны таким раскладом. При этом в прессе поместье описывают как построенный по личному проекту Градского «огромный зимний дом с бассейном, летний дом, дом для прислуги и большой парк с корабельными соснами, каждая из которых имеет свой номер». По словам детей, они хотели бы отсудить у Марины хотя бы одну квартиру в Козицком переулке, где их отец жил в последние годы.

Бывшая жена певца Ольга Фартышева, которая не фигурировала в наследстве, говорила Малахову, что переживает за детей.

«Детям остался разрушенный дом, а остальное имущество на миллиард — вдове. Пытаемся из этого помещения сделать культурный центр, чтобы сюда люди приходили, проникались атмосферой. Чтобы это продолжало жить. Если мы потеряем это место, то тут все будет разрушено», — сказала Фартышева.

В 2022 году она также пыталась заявить свои права на наследство, поскольку хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с музыкантом. В октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска. Апелляционная жалоба, поданная ею в 2024-м, также была отклонена. В эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале Даниил вступился за мать:

«Представьте себе: вы вышли замуж за человека, начали жить с ним в двухкомнатной квартире вчетвером (26 метров) на улице Мосфильмовская. За 21 год совместных отношений вы построили как-то хорошее дело: несколько объектов недвижимости, деньги и так далее. У вас общие дети. Вы разводитесь, но ничего не делите».

Однако поскольку Ольга является бывшей женой, все бюрократические вопросы были решены во время развода — так что на наследство она претендовать не может.

В июле 2024 года было вынесено решение суда о разделе между наследниками автомобилей — как сообщали «Известия», Марине Градской перешел один автомобиль, а Мария и Даниил поделят между собой три машины.