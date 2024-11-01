Глава TotalEnergies заявил о застрявших на российских счетах миллиардах долларов

Французская TotalEnergies не может вывести из России порядка $1,5-2 млрд, заявил глава Total Патрик Пуянне. Об этом сообщает РБК.

По его словам, большая часть средств французской компании застряла на счетах акционерного капитала НОВАТЭКа.

Отмечается, что средства полагаются TotalEnergies в качестве дивидендов.

Пуянне добавил, что фактически НОВАТЭК сохранил эти средства на своем счете для компании.

18 сентября сообщалось, что сумма застрявших в России дивидендов индийских нефтяных компаний за последний год выросла с $600 млн до $900 млн.

Речь идет о дивидендах ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и подразделения Bharat Petroleum Corporation от их участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, которые застряли на банковских счетах в РФ из-за санкций.

Один из вариантов использовать эти деньги сейчас — увеличить инвестиции в России. Однако в настоящее время индийские нефтяники не планируют наращивать вложения в проекты в РФ.

Ранее российские госкомпании на фоне санкций стали выплачивать меньше дивидендов.