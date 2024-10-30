Петербург за 3 года направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей

В ближайшие 3 года Санкт-Петербург направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе представления бюджета на 2025-2027 годы законодательному собранию.

Губернатор отметил, что Петербург выделит 79 млрд рублей на реализацию проекта Широтной магистрали, а еще 30 млрд рублей – на софинансирование проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Москва».

«Мы будем активно привлекать для наших мегапроектов инфраструктурные бюджетные кредиты и средства Фонда развития территорий», — сказал Беглов.

Большая часть мегапроектов, среди которых Вторая Кольцевая автодорога, высокоскоростная железнодорожная магистраль «Санкт-Петербург – Москва», Большой Смоленский мост и другие, уже находятся на стадии строительства или активной подготовки.

Губернатор сообщил, что в 2025 году доходы Петербурга составят 1 триллион 323 млрд рублей, расходы – 1 трлн 467 млрд рублей.

В новом бюджете города акцент по расходам сделан на выполнении социальных обязательств, включая многодетные семьи и семьи с детьми, ветеранами, блокадниками, гражданами серебряного возраста, участниками СВО и членами их семей.

«Расходы социальной направленности составят 55% от бюджета», — добавил губернатор.