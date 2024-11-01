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В Белоруссии умер автор хита «Люди встречаются»

Автор хита «Люди встречаются», композитор Олег Жуков умер в возрасте 88 лет

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olegz.by/БелТА

Автор хита «Люди встречаются», белорусский композитор Олег Жуков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА» со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Среди других широко известных песен авторства Жукова — «Где этот остров?», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо», «Не гаснут костры», «О добрых молодцах», «Ах, эта ночь!», «Тройка», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь» и «Любовь уходит не прощаясь».

Жуков также написал гимны для фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер» и конкурса «Телевершина». Композитор активно сотрудничал со звездами российской и белорусской эстрады, написав для них около 300 песен.

До этого бывший солист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (настоящая фамилия — Эндрюс) умер в возрасте 66 лет.

Ди'Анно был солистом культового коллектива с 1978 по 1981 год.

Ранее стало известно о смерти музыканта поп-группы ABBA.

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