Долларовый миллиардер и отец 23 детей. Бизнесмен Авдеев продал все свои активы в России Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России

Миллиардер Роман Авдеев избавился от российских активов. Предприниматель продал свою долю в холдинге «Россиум» бизнес-партнеру Сергею Сударикову. По словам Авдеева, он планирует сконцентрироваться на детях и уделить вниманием другим аспектам жизни, не связанным с бизнесом.

Миллиардер Роман Авдеев (состояние $1,2 млрд) полностью избавился от активов в России. Он сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что передал свою долю в концерне «Россиум» бизнес-партнеру миллиардеру Сергею Сударикову (состояние $1,8 млрд).

«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал Авдеев.

Миллиардер утверждает, что сделка была логичным шагом. В 2019 году они с Судариковым стали партнерами, подписав меморандум о стратегическом сотрудничестве. Авдеев поблагодарил коллегу «за годы продуктивной работы вместе». Точная сумма сделки не разглашается, однако известно, что бизнесмен владел 62%, пишет Forbes.

Авдеев добавил, что продал долю, чтобы «сосредоточиться на близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах жизни, не связанных с бизнесом».

Последний российский актив

Авдеев основал концерн «Россиум» в 2006 году. Это крупная частная инвестиционная компания, управляющая активами в различных отраслях российской промышленности. Московский кредитный банк (МКБ) — ключевой актив холдинга. В данный момент финансовая организация не разглашает состав акционеров, но год назад «Россиум» владел 55,4% акций.

В 2017 году Авдеев также стал основным акционером брокерской компании Sova Capital Limited. Судариков также был причастен к покупке — он помог бизнесмену Николаю Каторжнову, который когда-то был главой Otkritie Capital International Limited (затем компанию переименовали в Sova Capital Limited), стать партнером Авдеева, одолжив ему деньги для покупки активов. Forbes пишет, что в итоге деньги от продажи Otkritie Capital International Limited перешли компании «Тренд», соучредителем которой когда-то был Судариков.

Сначала Sova Capital Limited была в составе холдинга «Россиум», но затем перешла во владение Авдеева и Каторжнова. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Через несколько дней после начала СВО большая часть ценных бумаг фирмы и клиентов зависла на балансе компании из-за санкций. Они оказались на грани банкротства, после чего перешли под внешнее управление. Когда торги на Московской бирже возобновили, клиентов фирмы не допустили к ним, поскольку Великобритания — недружественная России страна. В итоге несколько инвесторов подали в суд и проиграли. Временная администрация компании смогла найти решение проблемы, устроившее инвесторов.

Многодетный отец

Роману Авдееву 57 лет. Forbes оценил его состояние в $1,2 млрд, поставив на 108-е место в рейтинге богатейших людей России.

У Авдеева 23 ребенка, причем только шестеро биологических (по другим данным четверо своих, 19 приемных). Он утверждает, что уже давно помогает детским домам и интернатам. С первой женой, которая родила двоих детей, Авдеев развелся. Во втором браке супруга поддержала идею усыновить сразу несколько детей, но у нее нашли рак. После смерти жены Авдеев остался один с 12 детьми. Вскоре бизнесмен снова женился — на преподавательнице английского языка. Она родила дочь, они также усыновили еще несколько детей.

Как писал Forbes, миллиардер не хочет оставлять компании наследникам, так как они должны сами найти свой путь в жизни.