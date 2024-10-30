«Снять платок — как раздеться». Зачем мусульманки носят хиджаб

В очередной раз обычный женский платок стал камнем преткновения в образовательной среде. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило ношение хиджабов, никабов и других элементов, которые указывают на религиозную принадлежность учеников на территории школ региона.

Для справки расскажу об отличиях хиджаба от никаба. Ислам предписывает женщине закрывать одеждой части тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, где лицо остается открытым.

Никаб же скрывает волосы и лицо женщины, оставляя лишь прорезь для глаз. А поскольку скрывать лицо мусульманкам не требуется, он не является обязательным атрибутом, в отличие от хиджаба.

Для людей несведущих это конфликт на уровне моды: мол, подумаешь, столько шума вокруг обычного аксессуара. Но что это значит для мусульманок?

Хиджаб упоминается в Коране как обязательное предписание для верующих женщин, в нем говорится о необходимости прикрывать свои прелести и быть скромными. Для многих мусульманок ношение хиджаба — это акт поклонения и подчинения воле Всевышнего (наряду с молитвой или постом). Для нас запретить ношение платка сродни запрету на намаз или пост.

И вы, конечно, спросите: «Но ведь большой процент мусульманок игнорирует это предписание. Получается, не такое уж оно и обязательное?»

Это вопрос разного уровня религиозности человека. Ведь в нашем обществе есть те, кто проводит каждое воскресенье на службе в церкви и те, кто ограничился крестиком на шее и никогда не переступал порог храма.

Я слышу, как по ту сторону экрана доносится вопрос: «А какая необходимость носить его детям (школьницам)?» Да, маленькие девочки освобождаются от обязанности покрывать голову ровно до того момента, пока они не достигнут половой зрелости, то есть до начала критических дней. Как известно, это в среднем возраст от 12 лет.

Получается, что ученица 7-го класса во Владимирской области должна стоять перед выбором: лишиться возможности учиться или возможности свободно исповедовать свою веру. Образование — это фундаментальное право, и никто не должен быть ограничен в доступе к нему по причине своей религии или одежды, продиктованной вероисповеданием.

«Ну так носите его в мечетях, надевайте во время молитвы, но не в школу», — скажут некоторые и будут неправы, поскольку мусульманки должны покрывать голову не только в молитве, но и в присутствии посторонних мужчин, не являющихся им прямыми родственниками.

По ощущениям предложение снять платок в обществе для нас схоже с предложением раздеться — одинаково унизительно и неловко.

По словам вице-губернатора Владимирской области, этот запрет — мера защиты от буллинга. На мой взгляд, сам запрет уже выглядит как буллинг. Он создает ненужные барьеры, разделяя учеников по внешним признакам. Мусульманка в хиджабе — это такой же ученик, стремящийся к знаниям и саморазвитию, как и все остальные.

Что для нас хиджаб? Платок для мусульманки — это прежде всего акт скромности и духовности. Мы осознанно отказались от внешнего давления и стараемся делать акцент на внутренние качества: доброта, интеллект, стремление к совершенству. Часто люди, выступающие против хиджаба, считают его символом угнетения. Но это неверное понимание: мой хиджаб, напротив, — это проявление свободы выбора и стремления к духовному совершенству. Ношение хиджаба — это мое личное решение, которое не зависит от чьих-либо мнений или предубеждений.

В заключение хочется отметить, что одна образованная женщина в несколько раз ценнее одного образованного мужчины, поскольку именно она растит и воспитывает детей, формирует их сознание и мировоззрение. Смело можно сказать, что образованная женщина равно образованная нация.

Поэтому вместо того чтобы создавать препятствия, лучше искать пути мирного урегулирования вопроса.

Если мы стремимся к открытому, инклюзивному обществу, важно уважать выбор и ценности каждого человека, а значит, мусульманкам нужно предоставить возможность свободно носить хиджаб в образовательных учреждениях, не опасаясь дискриминации или осуждения. Только так мы сможем построить общество, в котором каждый чувствует себя принятым и ценным.

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