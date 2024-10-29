Справедливость как историческая судьба

Иногда мне кажется, что каждый народ мира имеет какое-то важное качество, определяющее его политическое поведение и историческую судьбу. Вот, немцев определяет Ordnung – порядок, итальянцев – изящество, поляков – гонор.

Какое же качество определяет нашу историческую судьбу, что вычерчивает траекторию нашего будущего?

Уверен, что это понятие – Справедливость. Русские имеют очень развитое чувство справедливости. Это слово объясняет все перипетии нашей исторической судьбы. Это наш цивилизационный инстинкт, привитый нам тысячу лет назад крещением в днепровской воде, из которой мы вышли уже не племенами, но единым народом, принявшим свою историческую миссию.

Так и утрата христианства, утрата представлений о справедливости возвращает русского человека в примитивное, хуторское, племенное – до-русское состояние. В украинство. Но сейчас не про украинство, – оно мертво и не способно предложить миру и самому себе ничего кроме смерти.

Мы же, сохранившие свою мечту сквозь войны и революции, на каждом этапе своей истории несли народам Справедливость ценою невероятных усилий и огромных потерь. Несли народам освобождение и мир. В XX веке мы, русские, взялись осуществить мечту о Справедливости. И многим еще десять лет назад казалось, что мы сгорели в пламени этой мечты, казалось, что у нас не вышло и уже никогда не выйдет предложить что-то миру и теперь мы – лишь бездомный ветер в руинах павших империй. Ведь ветер не наследует руины, ему одинаково безразличны и Святая Русь и рокот ракетных двигателей на Байконуре.

Но ткацкий станок истории незримо сплетал линии наших жизней и оказалось, что вот, здесь и сейчас наши судьбы сплетены в единое полотно с судьбами Александра Матросова, гусар Дениса Давыдова, пехотинцев Брусилова и суворовских солдат, штурмовавших Измаил, с ополченцами Минина и Пожарского, с воинами Дмитрия Донского, с дружинниками Евпатия Коловрата, с последними защитниками Рязани и Киева от монгол.

Там, в руинах пылающей Десятинной церкви остались лежать наши предки. Ведь русский народ – это не только мы, сегодняшние. Это те, кто жил с русским именем и русской мечтой и те, кто будут жить через двадцать, через сто, через тысячу лет. В истории наши жизни и наши надежды сплетены так, что не разорвать. Раньше казалось, что полотно нашей истории разорвано навсегда на имперскую и советскую часть. И не помирить их никак. Но вот, сейчас видим, что сшиты они крепко, и сшиты идеей Справедливости.

И советский период нашей истории, самый величественный и трагический во многом питался именно христианской мечтой о Царстве Божием на земле для всех. Что это как не мечта о Справедливости? Уверен, что именно христианской мечтой о справедливости были предопределены наши свершения двадцатого века. Наша великая Победа, гагаринская улыбка, деколонизация мира, помощь всем нуждающимся на планете. Именно к этому нас готовило то днепровское крещение.

Мы тридцать лет молчали и казалось, что наша дальнейшая судьба определена нехитрой формулой «за деньги - да». Казалось, что предел наших политических и идейных свершений, это пустые склоки в космополитической песочнице вокруг нюансов выдуманной оппонентами пестрой либеральной повестки. Казалось, что сиюминутные бытовые вопросы настолько застят нам глаза, что сама идея исторический миссии народа стала призраком.

Казалось, что все важное и ценное для нас давно обсмеяно и убито, и никогда не возродится. Казалось, что тень нашей мечты окончательно раздавлена в дрязгах между новыми красными и новыми белыми которые и до сих пор все пытаются переиграть давно проигранные ими партии. Но вот сонная одурь рассеялось, спавшие герои проснулись, и оказалось, что народ наш смог преодолеть весь этот морок и пронес сквозь время свою ослепительную мечту о справедливом и честном мире для всех. Для всего мира и для каждого человека.

Они говорили, что железный марш наших танковых колонн это последний довод отживающего модерна, они говорили что противопоставят стали микросхемы и пластик, что наши колонны будут гореть. Они говорили, что только они умеют воевать в войну 2.0 в которой от человека и его воли уже ничего не зависит. Они думали, что раздавят нас и натравят друг на друга. Но все повернулось иначе. Русские сосредоточились и показали, что Война 2.0 им по силам.

И вот уже горят на нашей исторической земле леопарды и цезари, бессильно утыкаются хоботами в землю Абрамсы, уничтожаются Хаймарсы. Что они могут противопоставить нашей стальной воле? Что они могут противопоставить стальной неумолимости нашей исторической судьбы? Мы вершим справедливость. Не для себя, но для всего мира. Сегодня мы единственная из существующих цивилизаций, которая способна предложить проект для всего мира. В прошлом была всего одна такая цивилизация – это был Рим, подаривший миру идею юридического Права и гражданственности. Но Рим пал, а мы прямо сейчас снова дарим миру нашу мечту. Мечту о Справедливости.

Прямо сейчас русские бросили вызов системе мирового угнетения, который наши оппоненты называют «миром, построенным на правилах» – на их правилах, которые позволили им бомбить Белград, разрушать Багдад, уничтожать целые страны и народы, убивать их лидеров. Но вот, неожиданно оказалось, что мы не одни. Оказалось, что зерно нашей мечты, посеянное нашими предками, дало всходы, и вот, мы видим, как вокруг нашей мечты сплотились народы и страны.

Саммит БРИКС в Казани – вроде бы стандартное дипломатическое мероприятие, но мы видим, как именно в России обретает контуры идея политической справедливости. «Смотри на событие как на симптом» – говорил мне один из моих университетских преподавателей. Встреча в Казани – симптом того, что мир принимает нашу мечту. Мы наглядно увидели, как много стран уже сейчас хотят и готовы стать частью того справедливого мира, который мы рисуем. Мы видим, как уже сейчас хитрые аналитики по ту сторону геополитических фронтов заводят разговор о новой потсдамско-ялтинской системе.

Однажды может и нас сотрет жерновами времени. Быть может, канут в неизвестность наша литература, забудется язык, истлеют полотна наших художников и разрушится архитектура. Но навсегда останется наша мечта, ибо только мечта обладает властью над людьми, только мечта способна заставить человека пожертвовать жизнью. За деньги - нет. Мы не самые богатые на планете, у нас полно внутренних проблем.

Но мы единственные, у кого есть воля и готовность следовать своему историческому пути до самого конца. И эта воля сильнее денег, сильнее политического расчета и военной необходимости. До тех пор, пока среди нас есть те, у кого наворачиваются слезы на глаза от новости «русские войска форсировали Евфрат» – мы живы и сильны. И именно поэтому наша идея овладевает людьми и странами. Сегодня мы – новый Рим. Третий. И четвертому не бывать, потому что мы стоим крепко и за нами мир, правда и справедливость.