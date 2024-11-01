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Лавров полетит в Европу впервые с начала СВО

Лавров полетит в страну Евросоюза впервые с начала СВО на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полетит в страну ЕвросоюзаМальту — впервые с начала специальной военной операции на Украине на встречу Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом газете «Ведомости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — сообщила Захарова.

Последний визит Лаврова в страну Европейского союза произошел в декабре 2021 года, когда он летал на аналогичную встречу СМИД ОБСЕ в Стокгольм.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что то, что страны Европейского союза (ЕС) гордятся тем, что не разговаривают с Москвой по поводу конфликта на Украине, является варварством.

Ранее Сергей Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью».

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