В Брянске эвакуировали жильцов дома, в который влетел беспилотник ВСУ

В Брянске эвакуировали пятерых жильцов многоквартирного дома, атакованного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

«В квартирах отключат воду, а здание обесточат», — отметил собеседник телеканала.

Украинский дрон влетел в жилой дом в Брянске сегодня ночью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки травмы получил один человек. Также получили повреждения фасад, балкон и окна многоквартирного дома.

Позже Богомаз заявил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью.

Минобороны России отмечало, что за сутки над регионам РФ сбили 88 беспилотников украинской армии, 18 из них ликвидировали над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.