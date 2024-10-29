Альянс в сфере ИИ представил новую модель профессий и компетенций

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) представил обновленную базовую модель профессий и компетенций в сфере ИИ на форуме «Технологическое лидерство: новая парадигма инженерного образования» в МГТУ им. Баумана, сообщает пресс-служба альянса.

В альянсе отметили, что в обновленной модели появились новые компетенции, среди которых этика и безопасность ИИ, глубокое обучение для анализа и генерации изображений и видео, анализ геоданных и другие.

Также в обновленной модели профессии «архитектор данных» и «архитектор в области ИИ» перестали считаться самостоятельными, а количество базовых профессий сократилось до четырех.

Разработчики модели отметили, что она поможет университетам в создании актуальных образовательных программ по ИИ, а студенты смогут планировать обучение для построения успешной карьеры в области ИИ.

Эксперты выделили четыре базовые профессии в области искусственного интеллекта: аналитик данных (data scientist), технический аналитик в ИИ (technical analyst in AI), менеджер в ИИ (manager in AI), инженер данных (data engineer) и описали их функции в компании.

В дальнейшем на сайт альянса кроме описания компетенций добавят детализированные модули с описанием навыков и знаний, которыми специалист должен обладать на уровнях «базовый», «продвинутый» или «экспертный».

Напомним, Альянс разработал первоначальную версию модели в 2021 году. В работе по корректировке модели в первый год приняли участие 27 экспертов из компаний Альянса, вузов и исследовательских центров.