Блинкен сообщил, что Россия вскоре «задействует» военнослужащих КНДР против Украины

Вашингтон считает, что Москва в ближайшие дни может «задействовать» военнослужащих Северной Кореи на поле боя против Киева. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их южнокорейскими коллегами, передает РИА Новости.

В настоящее время на российской территории находятся порядка 10 тысяч военнослужащих КНДР, восемь тысяч из них — в Курской области, отметил Блинкен и не привел каких-либо доказательств. По его словам, применение северокорейских войск против Вооруженных сил Украины якобы может случиться «в ближайшие дни».

Госсекретарь США отметил, что если северокорейские войска будут вовлечены в бои против Украины, то они «станут законной военной целью».

31 октября Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН писал, что в Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР. По данным агентства, из 12 тысяч северокорейских войск, прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от двух до трех тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно». Для западных стран пределов «по продвижению откровенной дезинформации» нет, подчеркнул он.

Ранее в КНДР разоблачили «грязные маневры» США по поводу отправки корейских военных на СВО.