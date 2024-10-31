На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

В агентстве отметили, что продолжат внимательно следить за этим вопросом, хотя и не видят никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности в этом инциденте.

«Регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

25 октября стало известно, что специалисты организации, которые находятся на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов.

22 октября директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что перевод энергоблоков Запорожской АЭС в режим «горячего останова» для обеспечения Энергодара (города — спутника ЗАЭС) теплом в зимний период не планируется.

21 октября Энергодар частично обесточило из-за обстрела ВСУ, в городе также пропала вода.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения.