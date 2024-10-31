«Остановить войну и сдаться в плен»: Лукашенко раскрыл детали разговора с генералами ВСУ Лукашенко: в 2022 году генералы ВСУ хотели связаться с Путиным и остановить бои

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы через него связаться с Владимиром Путиным. Военные якобы хотели оперативно завершить конфликт и даже готовы были сдаться в плен. Подробнее об этих переговорах и отношении Лукашенко к СВО — в материале «Газета.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году ему позвонили украинские генералы.

«Мне звонили генералы украинские и просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Кроме того, по словам белорусского президента, Запад и папа Римский хотели договориться с Путиным. В результате переговоров российские войска отвели от Киева, хотя «захват столицы — это крест».

«И какой результат? Мы видим», — сказал Лукашенко. Он считает, что его страну называют соагрессором, так как российские военные вошли на территорию Украины через белорусскую границу.

«Я так в шутку говорю: «Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче». Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас велика вероятность эскалации конфликта, так как Украина просит НАТО принять участие в боевых действиях. Однако это не нужно ни России, ни Белоруссии, ни Евразии. Лукашенко полагает, что в Киеве еще остались люди, которые хотели бы закончить конфликт. Президент Белоруссии выступает за проведение переговоров, но без предварительных условий.

Вина на Зеленском

Лукашенко считает, что отсутствие мирных переговоров упирается в одного человека — президента Украины Владимира Зеленского:

«Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди», — заявил президент Белоруссии.

По его мнению, прежде всего нужно сесть за стол переговоров, а не выдвигать с одной или другой стороны «какие-то концепции, «план победы». При этом Белоруссия должна присутствовать на этих встречах.

«Это вопрос гарантий нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане и готовы в этом направлении работать», — отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер утверждает, что его пугали санкциями некие высокопоставленные американские чиновники, но переписывались с ним через посредников. Американские политики не хотят, чтобы Белоруссия помогла России зайти на Украину через север. Они якобы даже угрожали начать войну с Минском. Лукашенко ответил: «Попробуйте». Более того, президент считает, что Совбез ООН должен принимать решение о применении санкций, чтобы не допускать давления на страны.

«Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность. И где она? Арестовываются государственные активы и просто внаглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю», — заявил Лукашенко.

По словам президента, западные компании перестали помогать в обслуживании медицинского оборудования, поставленного в Белоруссию, хотя от этого зависит здоровье людей. Более того, остро нуждающиеся в продовольствии страны не могут получать продукцию от стран-экспортеров из-за наложенных ограничений.

«Ты прикрой меня»

В августе 2023 года Лукашенко заявил в интервью, что за несколько дней до начала СВО ему позвонил Путин и попросил его прикрыть, если ситуация развернется не в пользу России.

«Слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну мы союзники?» — пересказал Лукашенко слова Путина.

Президент Белоруссии в том разговоре подчеркнул, что фактически у двух соседей единая армия. Однако он решил уточнить у Путина, что может случиться. На что российский коллега сказал: «Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста».

Лукашенко считает, что конфликта можно было бы избежать, если бы в 2014 году Украина согласилась с его предложением провести выборы в ДНР и ЛНР. Он утверждает, что Путин «был на все согласен», а тогдашний лидер Украины Петр Порошенко отказался.

«И тогда надо было решить этот вопрос. Более того, Минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти Минские соглашения. Но они не соблюдались. И я понимаю, что никто их и соблюдать не собирался», — заключил белорусский лидер.

Белоруссия не участвует в СВО

При этом в марте 2022 года Лукашенко сказал, что его страна не будет ввязываться в СВО, так как республике незачем помогать России:

«Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше», — сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что белорусские войска выполняют задачи по предупреждению нападения с тыла.