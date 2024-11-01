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В следующем году полиции можно будет рассказать о психически нездоровых соседях

С 2025 года в полицию можно будет сообщить о психически нездоровых людях

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Depositphotos

С 2025 года в полицию можно будет сообщить данные о психически нездоровых людях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на принятый закон.

Идея о возможности передавать в правоохранительные органы сообщения о психически нездоровых людях появилась после трагедии в семье Александра Липатова в 2024 году. При этом первые сообщения о том, что мужчина, возможно, нездоров психически, появились еще в 2018 году.

Эксперт, экс-следователь прокуратуры Вадим Багатурия объяснил, что ситуации, подобные произошедшей в семье Липатовых, происходят постоянно — особенно в весенний и осенний периоды.

Психиатр Владимир Менделевич заявил, что благодаря новому закону родственники или знакомые нездоровых людей по суду смогут доказать социальную опасность человека.

До этого знакомая рассказала о женщине, которую муж выбросил с ребенком из окна в Лефортово.

Ранее в Петербурге мужчина выпал из окна, убегая от полиции.

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