Поклонская поздравила россиян с языческим праздником. Патриарх Кирилл возмущен

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала отмечать языческий праздник Самайн, который славяне называли Велесовой ночью, а современные западные страны — Хэллоуин. Патриарх Кирилл назвал происходящее «пафосом выступлений неоязыческих проповедников» и указал на «подмену ценностей и фальсификацию национальной истории».

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила россиян с Самайном — кельтским праздником окончания уборки урожая.

«В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой», — написала Поклонская.

Она добавила, что не нужно удивляться, если «в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное».

К посту экс-прокурор прикрепила две фотографии. На первом снимке она на природе в длинном белом платье с корсетом. Поклонская заплела часть волос в маленькие косички и добавила в прическу несколько украшений. На втором фото Поклонская с ярким макияжем уже позирует в открытой кофте и длинной юбке. Оба наряда напоминают образ кельтов.

«Либо кара, либо награда»

Несколько дней назад Поклонская сообщила, что публикации в ее соцсетях — это часть научной деятельности по этнографическому исследованию разных культур и традиций.

«Наши предки встречали языческий праздник <...> Самайн. Нет, ни «Хэллоуин», придуманный шагающей по Земле новой традицией с попыткой стереть древние обычаи», — написала она.

По словам Поклонской, славяне называли Самайн Велесовой ночью. Бог Велес открывал врата между мирами и помогал установить связь с умершими предками .

«Надеюсь, в этот Самайн будут происходить именно такие перемены. И тот, кто желает встретиться с Дикой охотой, и тот, кто пытается спрятаться от нее, попадутся на пути кавалькады Одина и будут покараны либо вознаграждены. Каждому свое, по заслугам», — заявила она.

Поклонская отметила, что вместе с командой создала женский образ эпохи древней культуры и традиций скандинавского, кельтского и славянского пантеонов богов.

«Подмена ценностей»

Патриарх Кирилл на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора посетовал на попытки возродить язычество.

«Пафос выступлений неоязыческих проповедников связан с идеей, что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть. Лживость этого тезиса очевидна, наши святые воины — лучшее тому подтверждение, но факт появления неоязычества с его культом грубой силы и жестокости имеет место, в том числе в армейской среде. Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве».

По его словам, дело не только в Поклонской. Патриарху Кириллу стало известно, что в нескольких школах решили отмечать Хэллоуин, но переименовали праздник в Велесову ночь, «чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника».

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — добавил он.

Руны на школьной доске

За месяц до постов о Самайне и фотографий в кельтских образах Поклонская приехала в одну из школ Херсонской области, чтобы провести урок «Разговоры о важном». В СМИ появились снимки, где она стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли.

«Начав разговор с первоклашками о банальных сказках <...> они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность и как общались между собой люди на Руси», — написала Поклонская в Telegram-канале.

Она также рассказала, что школьники спрашивали у нее и про историю возникновения пятиконечной звезды.

«В отличие от моих «инквизиторов» я знаю ответы на вопросы детей. Через древние легенды, (как и древние знаки, которые не признаны экстремистскими), я рассказывала про честь, достоинство, любовь и правду, когда передавала историю проведения крымского референдума. Именно эти качества должны присутствовать у людей, по-настоящему любящих свою Родину», — добавила Поклонская.