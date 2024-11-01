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В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар

Глава Харьковской администрации Синегубов сообщил о пожаре в городе Дергачи

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Vitalii Hnidyi/Reuters

Пожар произошел в городе Дергачи, расположенном в Харьковской области на Украине, после взрывов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации  Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что профильные службы выехали на осмотр места происшествия.

Синегубов добавил, что второй взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова, в текущий момент детали произошедшего выясняются.

27 октября серия взрывов произошла в Харькове на Украине во время воздушной тревоги.

Ночью 27 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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