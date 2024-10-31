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В Германии рассказали о способе завершить конфликт на Украине

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: для завершения украинского конфликта нужны переговоры

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Imago/Jens Schicke/Global Look Press

Западные страны не смогут повлиять на Россию поставками вооружения на Украину, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в ходе своего выступления в Вене на дискуссии «Мир в Европе», организованной швейцарским изданием Weltwoche, передает РИА Новости.

«Представление, что необходимо прекратить говорить с Путиным, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса, это абсурдно. Это же невозможно, когда говорят: «Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине». В европейской истории этого не удавалось никогда», — заявил он.

31 октября зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на данный момент ни о каких переговорах с Киевом не может быть речи. Он обратил внимание на скандал, произошедший на конференции в Женеве, устроенный украинской делегацией. Джабаров добавил, что Украина уже «всех достали», кроме «прибалтийских отщепенцев».

Также в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон.

Ранее США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО северокорейских солдат.

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Операция на Украине
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